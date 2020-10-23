В Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня

В ближайшую субботу, 24 октября жителей краевого центра ждут на ярмарках выходного дня. Посетители смогут купить сезонные овощи и фрукты, которых сейчас планируется большой ассортимент.

Производители из разных районов Ставрополья также порадуют покупателей бакалейными товарами, рыбой, колбасными изделия и многим другим. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00. Адреса: ул. Васильева, 35,1, ул. Ленина, 74/17 и ул. Пригородная, 215/1.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что проезд в общественном транспорте Ставрополя снова подорожал.

Теперь проехать на автобусе стоит на два рубля дороже. Вместо прежних 20-ти, билет стоит 22 рубля. Постановление принято региональной тарифной комиссией Ставропольского края от 22 октября 2020 года.