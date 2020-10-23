В Карачаево-Черкесии планируют ликвидировать очередность в ясли и детсады

Фото с сайта главы КЧР.

В Карачаево-Черкесии планируют полностью ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения для детей до 3 лет. Об этом глава Карачаево-Черкесии доложил президенту Владимиру Путину, а также дал соответствующее поручение региональному правительству.

- В этом году в республиканской столице уже построены 7 новых ясельных корпусов - для малышей до 3 лет. Строительные работы по возведению комфортных дошкольных учреждении сегодня активно ведутся в Теберде, поселке Мара-Аягъы Карачаевского городского округа, ауле Эльбурган Абазинского раи она, Сары-Тюз Усть-Джегутинского раи она и в ауле Вако-Жиле Адыге-Хабльского района. Скоро стартует строительство детсада в Усть-Джегуте - в густонаселенном микрорайоне «Горныи»», - написал на своей официальной странице в Instagram Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что только эти 13 объектов в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условии дошкольного образования» нацпроекта «Демография» позволят в общей сложности создать 1020 мест для малышей.