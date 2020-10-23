Главный автоинспектор Ставрополья отчитал за превышение скорости молодую владелицу иномарки

Накануне главный госинспектор безопасности дорожного движения Ставрополья, возвращаясь с рабочей поездки по федеральной автодороге «Кавказ», вблизи Невинномысска заметил иномарку.

Машина на огромной скорости опередила руководителя, опасно маневрируя между попутным транспортом. Ситуацию осложнял тот факт, что на заднем стекле автомобиля был прикреплен знак «молодой водитель».

Алексей Сафонов попытался остановить лихача, чтобы предупредить возможную трагедию. Но водитель, въехав в город, не снизил скорость и продолжил движение.

Данные автомобиля передали ближайшему экипажу ДПС, который остановил машину на выезде из Невинномысска.

За рулем была 18-летняя жительница соседнего региона. Выяснилось, что она получила водительское удостоверение всего два месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Так как скорость прибором фиксации не была установлена, штрафа девушка избежала.

Главный автоинспектор Ставрополья провел с ней поучительную беседу, продемонстрировал видео о последствиях превышения скорости. Водитель иномарки впредь пообещала соблюдать правила движения и не превышать безопасную скорость.