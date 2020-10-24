На Ставрополье за сутки 175 человек заболели коронавирусом

175 человек заразились COVID-19 за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за сутки 175 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 4 смерти. 202 пациента выздоровели. Актуальную информацию сообщает губернатор Владимиров.

По данным на 24 октября 2020 года количество заболевших приблизилось к отметке в 20 тысяч человек. COVID-19 был выявлен у 19 953 жителей края. К счастью, почти 75% зараженных выздоровели.

— За пятницу число тех, кто выздоровел от COVID-19 и был выписан из-под меднаблюдения, увеличилось еще на 202 человека. В целом за все время на Ставрополье с инфекцией смогли справиться 14,7 тысячи пациентов, — пишет губернатор.

За период пандемии уже 400 человек не смогли справиться с болезнью. Из них за последние сутки — 4 человека. К сожалению, число смертей растет каждый день.

— Соблюдение мер предосторожности, использование средств индивидуальной защиты – важно! Не пренебрегайте ими. Прислушивайтесь к рекомендациям врачей и специалистов Роспотребнадзора, — призывает глава региона.