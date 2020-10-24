Избитый в Грозном арбитр: «Ахмат» не имеет отношения к инциденту

Драка случилась после финального свистка арбитра. Фото: кадр трансляции матча

Арбитр матча лидеров молодежного первенства России «Ахмат» — «Спартак» Богдан Головко заявил, что избивший его человек не имеет отношения к грозненскому клубу. В свою очередь в «Ахмате» сообщили, что дебоширом оказался болельщик.

По словам арбитра, после финального свистка с трибуны спустился неизвестный, выразивший недовольство судейством. После короткой словестной перепалки он напал на Головко.

— Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Он точно не имел отношения к клубу, на нем не было атрибутики или отличительных знаков клуба, — заявил Головко.

Напомним, что матч 7 тура молодежного первенства проходил на стадионе «Ахмат-Арена». После финального свистка произошла потасовка: сначала говорили о нападении на арбитра футболиста или члена клуба. Однако грозненцы опровергли эти заявления, сообщив, что дебоширом был болельщик. «Ахмат» принес официальные извинения за инцидент.