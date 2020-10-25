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Четверо заболевших коронавирусом умерли на Ставрополье за сутки

Всего жертвами болезни стали 404 пациента
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом пациентов

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом пациентов

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 183 человека. Число зараженных в крае достигло 20136. За сутки жертвами болезни стали 4 пациента.

А за весь период пандемии на Ставрополье скончались 404 жителя региона.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Из хороших новостей: за сутки болезнь смогли победить 54 человека.

А за весь период пандемии выздоровели 14841.

- Защитить здоровье, позаботиться о благополучии близких по-прежнему помогают меры профилактики. Будьте внимательны к их соблюдению. Берегите себя и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

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