На Ставрополье продолжается приток туристов

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

С начала 2020 года в санаториях Кисловодска отдохнули более 130,6 тыс. человек. Здравницам, несмотря на пандемию, за 9 месяцев удалось собрать 42,7 млн рублей, или около 40% от общей суммы курортного сбора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, пандемия внесла свои коррективы. Напомним, в начале курортного сезона здравницы стояли закрытыми, поэтому показатель сбора до 1 июня был ниже аналогичного периода прошлого года.

Сейчас открыты около 90% действующих в Кисловодске санаториев, которые загружены более чем на 80%.

Приток туристов на Ставрополье продолжается.

Так, с октября и до конца года загрузка санаториев превысит показатели прошлого года за счет россиян, которые отказались от зарубежных поездок в пользу отечественных курортов, а также за счет отдыхающих, которые оплатили свои путевки после 28 марта и перенесли время отдыха на осенний и зимний сезоны.

Всего за 9 месяцев этого года турпоток на Ставрополье превысил 300 тыс. человек. Курортный сбор составил 108,4 млн рублей. Санаторно-курортные учреждения края с 1 июня уже приняли на отдых и лечение порядка 74 тыс. человек. Дополнительно забронировано более 30 тыс. путевок.