В Ставрополе вандалы ответят за разбитые остановки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

За год от рук вандалов пострадало 26 остановочных павильонов. Так, недавно разбили стекло у остановки на улице 45-я параллель Ставрополя.

Такое варварское отношению к городскому имуществу вызвало возмущение горожан, которые осуждали поведение хулиганов в комментариях в соцсетях.

Испорченную остановку оперативно восстановили.

Администрация Ставрополя напоминает, что не следует забывать о наличии камер видеонаблюдения по городу. С каждым годом мест, где они устанавливаются, все больше. Поэтому автора злодеяния довольно быстро и просто найти.

Этим сейчас и занимаются сотрудники полиции. Хулиганам грозит штраф до сорока тысяч рублей или даже арест на срок до трех месяцев. А если злоумышленников было несколько, то их может ждать ограничение свободы на срок до трех лет.

К слову, стоимость одного остановочного павильона в среднем около 250 тысяч рублей.

Деньги, потраченные на восстановление остановок, могли быть использованы на их установку в других местах.

Поэтому администрация Ставрополя призывает жителей и гостей бережнее относиться к городскому имуществу.