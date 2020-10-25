На Ставрополье появится двухэтажная мечеть

Фото: сайт мусульман Ставрополья

К своему открытию готовится мечеть в ауле Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставрополья. По словам раис-имама Мовлита-хаджи Алиева, о собственной мечети жители села мечтали давно.

Ранее в ауле был молельный дом, предоставленный во временное пользование районной администрацией. В нем проводились пятничные молитвы, праздничные богослужения, собрания и торжественные мероприятия.

- Но со временем все яснее становился факт, что мечеть в ауле просто необходима. Это желание поддержали в администрации района, - сообщает сайт мусульман Ставрополья.

Двухэтажная мечеть рассчитана на 200 прихожан и состоит из двух залов – для мужчин и женщин.

Также Мовлит-хаджи рассказал, что в дальнейших планах мусульманской общины обустроить территорию вокруг мечети. Разбить небольшой сад и расширить навес для коллективных ифтаров (разговений).