В Ставрополе появится новый сквер с часами

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

В Ставрополе у жителей улицы Чехова в районе пересечения с улицей Мимоз появится новая зона семейного отдыха.

На территории почти 6 тысяч кв.м. архитекторы предлагают создать детскую игровую и спортивную площадки, современную систему освещения, установить удобные скамейки.

Около 40 % новой зоны отдыха озеленят. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Среди достопримечательностей нового сквера – малая архитектурная форма в виде часов и стильная беседка.

Изюминки добавит фонтан в виде часов. Через весь сквер протянется широкая пешеходная дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Этот уголок краевой столицы станет местом прогулок, занятий спортом, игр, тихих посиделок и увлечений для людей любого возраста.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе появится скульптура, изображающая Бабу-Ягу. Известно, что скульптурное изображение сказочной колдуньи прибудет в Ставрополь в ноябре.

Градоначальник Иван Ульянченко предложил жителям краевого центра выбрать место, где можно установить памятник.