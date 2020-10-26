В Ставрополе апробируют федеральную платформу обратной связи с населением

Краевой центр успешно вошел в список пилотных городов по внедрению цифровой платформы обратной связи (ПОС). Теперь на официальном сайте администрации Ставрополя есть специальный виджет.

С его помощью жители города могут направлять свои обращения по вопросам, входящим в компетенцию мэрии, а также участвовать в опросах, голосованиях и обсуждениях.

Сделать это можно будет только авторизировавшись через «Госуслуги».

Эта платформа позволит получать объективную информацию об актуальных вопросах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе у жителей улицы Чехова в районе пересечения с улицей Мимоз появится новая зона семейного отдыха.

На территории почти 6 тысяч кв.м. архитекторы предлагают создать детскую игровую и спортивную площадки, современную систему освещения, установить удобные скамейки.