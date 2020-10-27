Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе рассказали, как можно быстрее дождаться автобуса на остановке.

Так, модернизация существующей транспортной системы позволит в режиме реального времени отслеживать авто потоки, корректировать работу светофоров, исходя из ситуации на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Таким образом, успешно увеличится пропускная способность городских магистралей. А это значит, жителям Ставрополя не придется подолгу ждать свой автобус или маршрутку на остановках.

О внедрении и развитии в краевой столице комплексной интеллектуальной транспортной системы (ИТС) говорили в администрации Ставрополя.

Среди прочих преимуществ – информационные табло, знаки переменной информации и метеостанции по всему городу. Они будут давать сведения водителям о ДТП, погодных условиях и пробках.

Городским коммунальным службам поможет оперативней принимать решение о выводе уборочной техники.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что краевой центр успешно вошел в список пилотных городов по внедрению цифровой платформы обратной связи (ПОС). Теперь на официальном сайте администрации Ставрополя есть специальный виджет.

С его помощью жители города могут направлять свои обращения по вопросам, входящим в компетенцию мэрии, а также участвовать в опросах, голосованиях и обсуждениях.

Сделать это можно будет только авторизировавшись через «Госуслуги».