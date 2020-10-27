В Ставрополе появится карта маршрута доступности для маломобильных горожан

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе обсудили проект по созданию актуальной карты маршрута доступности для маломобильных горожан. Инициаторы идеи прошлись от «Ангела» до Казанского собора, - чтобы определить точки, доступные только пешеходам.

В целом, этот маршрут доступен для людей, передвигающихся на инвалидных креслах, и мам с колясками. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Модераторы групп отметили проблемные участки доступности городских тротуаров, переходов, съездов на проезжую часть для маломобильных групп на карте краевого центра.

Затем они передадут ее в мэрию.

Напомним, в 2020 году в новом сквере Декабристов организовали первый в крае отдельный инклюзивный городок для маломобильных граждан.

Обустроено пандусами 7 остановочных павильонов, в том числе вблизи важнейших социальных объектов, адаптировано жилье 8 горожан, передвигающихся на инвалидных колясках.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе до конца 2020 года построят вертолетную площадку для медицинской авиации. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Площадка разместится на территории больницы скорой медицинской помощи на улице Тухачевского. Там смогут приземляться вертолеты типа «Ансат». А в экстренных случаях там смогут совершать посадку и более крупные вертолеты типа Ми-8.