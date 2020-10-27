В Ставрополе до конца 2020 года построят вертолетную площадку для санавиации

В Ставрополе до конца 2020 года построят вертолетную площадку для медицинской авиации. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Площадка разместится на территории больницы скорой медицинской помощи на улице Тухачевского. Там смогут приземляться вертолеты типа «Ансат».

А в экстренных случаях там смогут совершать посадку и более крупные вертолеты типа Ми-8.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 1 сентября на площадке, расположенной в южной части Ставрополя, приземлился специализированный желтый вертолет.

Борт встретили на территории больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров добавил, что развитие санавиации в нашем регионе входит в рамки проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

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