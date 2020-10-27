Горящую неделю нефтяную скважину в Дагестане отказались тушить

Оперативный штаб, занимающийся ликвидацией пожара на нефтяной скважине №7 ”Капиевское” в Ногайском районе Дагестана, решил не тушить огонь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Дагестан.

Пожар вспыхнул 21 октября в 17 километрах от Кумбатар.

- С учетом содержания во флюиде до 70-80 % воды и дальнейшего повышения процента содержания воды, а также снижения давления в устье, при котором возможно продолжить работы по тушению факела и глушению скважины утяжеленным раствором, принято решение оставить скважину в горящем состоянии, - гласит решение, озвученное пресс-службой республиканским МЧС.

Угрозы населению нет. Необходимости в том, чтобы на месте дежурили пожарные, нет.

- При изменении ситуации информация будет доведена немедленно. Недропользователь обеспечит безопасность на объекте. Организовано дежурство районного инженера АСФ, - сказано в сообщении.