На Ставрополье за взятку задержали начальника районного ОМВД

В городе Изобильном прошло задержание начальника районного ОМВД Николай Давыденко. Его подозревают в получении взятки, сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что полицейский вымогал у местного бизнесмена 1,8 млн рублей за "крышу". Давыденко задержали после передачи первой партии денег. У начальника отдела МВД по Изобильненскому району нашли 100 тысяч рублей мечеными купюрами. Сейчас мужчина в изоляторе.

Давыденко в правоохранительных органах с 2002 года. В январе 2017 года подполковник стал главой районного отдела.