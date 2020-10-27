"Перспективы безрадужные": засуха ударила по аграриям Ставрополья

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В Ставропольском крае ни в один из месяцев лета не выпала средняя норма осадков. В восточных районах на фоне аномальной жары до +40 с июня это привело к ужасным последствиям. Например, в Благодарненском горокруге из-за долгой почвенной засухи так и говорят: "Перспективы безрадужные".

- В 2019 году собрали 337,7 тысячи тонн зерна зерновых и зерно-бобовыхт культур, а в 2020 году из-за почвенной засухи - всего 119 тысяч. Рассчитывали убирать 95 тысяч гектаров озимых, из них 35 тысяч — списали по полной гибели, - рассказал "КП-Северный Кавказ" главный специалист управления сельского хозяйства Благодарненского гороского округа Вячеслав Гладченко. - В 2020 году у нас из годовой нормы 400 мм осадков выпало лишь 165 мм, в прошлом году — 260 мм. Что мы имеем: запас влаги в почве ниже критического по паровому предшественнику под озимые культуры.

По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, даже несмотря на дождь в октябре, сегодня наблюдаются неблагоприятные условия для прорастания зерна и всходов озимых культур. Пишут: «Для текущей ситуации до 8 мм осадков являются неэффективными в связи с продолжительной засухой». Уже 11% сельскохозяйственных организаций и четверть КФХ потеряли больше 50% урожая! А в целом по региону зерновых и зернобобовых культур по сравнению с прошлым годом собрали меньше на 35%. При этом урожайность тоже упала на четверть – до 25,2 центнеров с гектара.

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