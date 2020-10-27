В 2020 году на Ставрополье жильем обеспечат около 400 детей-сирот

На Ставрополье продолжается реализация программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом говорили на рабочем совещании под председательством губернатора Владимира Владимирова.

По словам министра имущественных отношений края Виталия Зритнева, в 2020 году жильем обеспечат около 400 детей-сирот. На эти цели из бюджета края выделили 690 миллионов рублей.

Жилье получили уже более 300 человек.

Для этих целей строятся жилые дома в Ставрополе, городах Кавказских Минеральных Вод и других районах.

В целом с 2013 года на Ставрополье жильем обеспечены более двух тысяч детей-сирот.