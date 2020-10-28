Четверо ставропольцев скончались за сутки от коронавируса

За сутки коронавирусом заболело 190 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. За прошедший день диагноз подтвердился еще у 190 человек. Всего в крае за весь период пандемии заболело 20698 жителей.

За сутки жертвами болезни стали еще 4 человека. Число умерших от коронавируса достигло 415. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Победить болезнь смогли 15315 человек. За сутки выздоровели - 259 жителей Ставрополья. Напомним, что с 28 октября введен обязательный масочный режим.

Жителей края просят соблюдать его, внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической профилактики.