На Ставрополье установлен очередной рекорд заболеваемости коронавирусом

За все время в крае с болезнью смогли справиться уже более 15,3 тысячи пациентов. Число заболевших в регионе достигло 20698 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставрополье ставит новые рекорды по заболеваемости COVID-19: +190 за сутки. Четверо пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Владимир Владимиров сообщил, что за прошедший день число тех, кто выздоровел и был выписан из-под наблюдения медиков увеличилось на 259 человек.

За все время в крае с болезнью смогли справиться уже более 15,3 тысячи пациентов. Число заболевших в регионе достигло 20698.

Жертвами болезни стали 415 ставропольцев.

- Убрать COVID из нашей повседневной жизни получится еще не так скоро. Поэтому по-прежнему важно внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической профилактики, рекомендаций врачей и специалистов Роспотребнадзора. Не пренебрегайте ими! Оставайтесь здоровыми, - обратился губернатор к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе перед началом новой учебной четверти все учителя школ пройдут тест на коронавирусную инфекцию. Такое поручение дал краевым министерствам образования и здравоохранения глава края.

По словам Владимирова, это тестирование в дальнейшем проведут для воспитателей детских садов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

Еще одной мерой для сдерживания распространения инфекции в школах должна стать вакцинация против коронавируса для педагогов.

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