В Ставрополе жители нескольких улиц 28 октября останутся без воды

28 октября жители нескольких улиц Ставрополя временно останутся без воды. Причина - плановые работы по переключению местных водопроводов на новые линии.

Воды не будет по улице Авиационной с 08:00 до 17:00. Также подачу воды ограничат с 08:00 до 16:00 в частных домах по улице Московской. Помимо этого, ресурса не будет в многоэтажке №4 и 6 по улице Добролюбова.

Городской водоканал организует подвоз воды. Заявки принимаются по телефону: 13-40. Организация приносит свои извинения абонентам за временные неудобства.