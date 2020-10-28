Жительница Ставрополья убила сожителя, который мешал спать внучке

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

45-летняя жительница села Казьминского Кочубеевского района обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, днем 28 июня этого года женщина у себя дома распивала спиртное с 27-летним сожителем. В этот момент ее дочь укладывала ребенка спать и попросила мужчину не шуметь. В ответ на просьбу он стал оскорблять девушку.

Заступившись за дочь, обвиняемая ударила сожителя ножом в грудь.

От полученных травм мужчина скончался в этот же день в больнице. Уголовное дело направили в суд для утверждения обвинительного заключения.