На Ставрополье после долгой засухи польет дождь

В Ставропольском крае устанавливается привычная для осени погода. В понедельник подули порывистые ветра, а в пятницу пойдет первый после долгой засухи дождь с грозой. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

С 28 октября на Ставрополье начнет становиться теплее. В среду температура поднимется до 19 градусов, в четверг - до 22, а в пятницу - до 24. В Ставрополе воздух прогреется с 17 градусов до 22.

Скорость ветра на территории края - 6-11 метров в секунду. Порывы до 20 метров в секунду.

Днем 30 октября пойдет кратковременный дождь с грозой. По данным сервиса "Яндекс.Погода", осадки продолжатся и 31 октября.