На Ставрополье оперативники пресекли контрабанду сильнодействующих веществ

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Против 36-летнего жителя Кировского округа возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
По данным следствия, 36-летний мужчина через один из сайтов в интернете заказал сильнодействующие вещества в крупном размере, которые запрещены для оборота на территории России.
Оперативники изъяли поступившие в отделение почтовой связи из иностранного государства запрещенные препараты на имя подозреваемого.
Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.