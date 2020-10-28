На Ставрополье оперативники пресекли контрабанду сильнодействующих веществ

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против 36-летнего жителя Кировского округа возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 36-летний мужчина через один из сайтов в интернете заказал сильнодействующие вещества в крупном размере, которые запрещены для оборота на территории России.

Оперативники изъяли поступившие в отделение почтовой связи из иностранного государства запрещенные препараты на имя подозреваемого.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.