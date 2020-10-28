В Пятигорске за пьяное вождение накажут жительницу ближнего зарубежья

В курортной зоне Пятигорска накануне ночью наряд Госавтоинспекции остановил иномарку, за рулем которой была жительница одной из стран ближнего зарубежья.

Водительское удостоверение женщина предъявить не смогла, так как никогда его не получала ни по месту жительства, ни в России.

Водитель имела явные признаки опьянения. Правоохранители предложили молодой женщине пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого она отказалась.

Водителю сообщили, что за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения ей грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль женщины поместили на специализированную автостоянку, материал направлен в Мировой суд. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.