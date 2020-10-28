Губернатор Ставрополья поручил провести общественное обсуждение проекта велотерренкура

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и главы районов округов региона обсудили перспективный проект велотерренкура на КМВ.

Напомним. что эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне, как часть концепции развития экотуризма в курортном регионе.

Уникальный проект подразумевает строительство вело-пешеходного туристско-рекреационного маршрута. По данным пресс-службы губернатора края, общая протяженность всесезонной спортивно-досуговой «трассы» должна составить 75 км.

Она соединит культурные и природные достопримечательности городов КМВ.

- Окончательное решение по строительству этого объекта возможно только с учетом мнения местных жителей, специалистов и результатов экологической экспертизы, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе перед началом новой учебной четверти все учителя школ пройдут тест на коронавирусную инфекцию. Такое поручение дал краевым министерствам образования и здравоохранения глава края.

По словам Владимирова, это тестирование в дальнейшем проведут для воспитателей детских садов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования.