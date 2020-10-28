На Ставрополье мужчина перевел телефонному мошеннику 200 тысяч рублей

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителю Степновского района позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на имя потерпевшего.

Мошенник сказал, что необходимо обезопасить счет заявителя, но для этого нужны личные данные и коды из СМС-сообщения.

Затем он оформил кредит на имя потерпевшего, после чего убедил его перевести деньги на указанный счет.

Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».