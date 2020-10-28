На Ставрополье 10-летняя школьница попала под колеса автомобиля

В Шпаковском районе снова произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, неожиданной появившийся на проезжей части.

Инцидент случился 27 октября, около 17:30, на улице Ленина села Пелагиада.

Водитель автомобиля ВАЗ-21070 проявил невнимание к дорожной обстановке, в результате чего не успел вовремя среагировать и сбил девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости «зебры».

10-летняя школьница с переломом ноги и травмой головы госпитализирована в больницу Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем машины был 56-летний житель города Михайловска, который злостным нарушителем ПДД не является. Мужчине не имел признаков опьянения. Уже произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

Госавтоинспекция Ставропольского края в очередной раз обращается к родителям школьников. Проводите ежедневные беседы с детьми по правилам перехода проезжей части и нахождения на улице в темное время суток.

Оборудуйте одежду световозвращающими элементами, приучите детей быть бдительными и при пересечении дороги убедиться в отсутствии движущегося транспорта.