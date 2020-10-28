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Общество

В Ставрополе рассказали, кто освобожден от взносов на капитальный ремонт

Накопленный прежним собственником квартиры долг по взносам за капремонт перейдет на нового собственника
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Есть только несколько категорий людей, которые закон освободил от этой обязанности

Есть только несколько категорий людей, которые закон освободил от этой обязанности

Фото: "КП" Архив

Все собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. Есть только несколько категорий людей, которые закон освободил от этой обязанности:

-Собственники помещений в доме с менее чем пятью квартирами;

- Собственники жилья в доме, признанном в установленном Правительством РФ порядке аварийным и подлежащим сносу;

-Собственники помещений в доме, где ремонт был произведен ранее срока, установленного региональной программой, и где оплата работ была осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального оператора. Если повторное выполнение этих работ в срок, установленный региональной программой, не требуется, взносы будут зачтены собственникам в счет платы будущих периодов.

-Собственники помещений в доме, находящемся на земельном участке, в отношении которого принято решение о его изъятии для государственных или муниципальных нужд;

Во всех остальных случаях ставропольцы обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт.

Жителям региона объяснили, что будет, если этого не делать:

По прошествии двух месяцев просрочки платежа на задолженность начнет начисляться пеня, которая будет расти соразмерно сумме долга.

После полугода начисления пени организация, отвечающая за капитальный ремонт, вправе обратиться в суд, который, помимо уплаты долга и пени, может наложить на неплательщика штраф.

Накопленный прежним собственником квартиры долг по взносам за капремонт перейдет на нового собственника. Поэтому нужно обязательно проверять наличие долга до сделки и требовать, чтобы этот долг погасили.