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На должность мэра Ессентуков претендуют Чижик, Соколик и Некристов

Новый глава ставропольского курорта будет руководить городом в течение 5-ти лет
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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29 октября главной темой повестки заседания городской Думы Ессентуков станет избрание нового главы курорта.

На эту должность претендуют действующий глава Александр Некристов, начальник управления ЖКХ Андрей Чижик и директор МБУ СШОР игровых видов спорта Константин Соколик. Конкурсная комиссия с каждым кандидатом проведет собеседование. После этого их представят городской Думе.

Заседание планируется на 17:00.

Председателем конкурсной комиссии от края будет заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Афанасов.

Новый глава ставропольского курорта будет руководить городом в течение 5-ти лет.

В сентябре 2020 года был избран новый состав ессентукской городской думы, который завтра и определит сити-менеджера.

Тем временем в ессентукском роддоме рабочие приступили к монтажу системы лечебных газов, на верхних этажах заканчиваются отделочные работы. И хотя на двух этажах все еще идет ремонт, персонал находится на рабочих местах, занимается наведением порядка.

- Несмотря на все трудности, благодаря руководству региона, все-таки удалось успеть сделать реконструкцию такого важного социального объекта уже в этом году. Планируем к середине ноября роддом после капитального ремонта открыть, - прокомментировал глава курорта.