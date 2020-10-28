Губернатор Ставрополья назначил нового руководителя контрольного управления

Владимир Владимиров назначил на должность начальника контрольного управления губернатора Ставрополья Владислава Никишина.

Соответствующее распоряжение глава края подписал накануне.

Ранее Владислав Никишин работал на должности представителя губернатора Ставрополья в муниципальном образовании. В 2015-2019 гг. генерал-майор внутренней службы Никишин возглавлял Управление федеральной службы исполнения наказаний по краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 октября главной темой повестки заседания городской Думы Ессентуков станет избрание нового главы курорта.

На эту должность претендуют действующий глава Александр Некристов, начальник управления ЖКХ Андрей Чижик и директор МБУ СШОР игровых видов спорта Константин Соколик. Конкурсная комиссия с каждым кандидатом проведет собеседование. После этого их представят городской Думе.

Заседание планируется на 17:00.