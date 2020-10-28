Ставрополье стало одним из самых читающих регионов России

Ставропольский край вошел в число самых читающих регионов России. Регион вошел десятку лучших за 2019-2020 года, следует из отчета конкурса.

Организаторы всероссийского конкурса при распределении мест учитывали "наиболее важные достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержание литературных традиций своих регионов". Кроме того, судьи оценивали статистику инфраструктуры чтения.

- Все члены жюри конкурса [...] отметили, что сложная эпидемиологическая обстановка в стране в целом не отразилась на результатах конкурса: в нем приняли участие 82 региона, - отметили в релизе.

Первое место заняла Якутия, лауреатами стали Астраханская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Ставропольский край оказался на девятом месте, Краснодарский край - на десятом.