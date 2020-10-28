В Чечне заплатят 100 тысяч за новорожденного, названного именем пророка

В Чечне объявили вознаграждение за новорожденных, названных именами пророка Мухаммеда или его сподвижников. Родителям выделят 100 тысяч рублей из общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил помощник главы республики и министр информации и печати Ахмед Дудаев.

Деньги получат только за детей, рожденных 29 октября в течение суток. Акция приурочена ко дню рождения пророка.

- Эта акция ежегодно проходит в честь дня рождения пророка, но в этом году станет более широкомасштабной. В прошлом году только мальчики получили выплаты, - сказал политик.