«Вечерний Ургант» высмеял фейковую новость о врио главы Дагестана

Врио главы Дагестана Сергей Меликов

Ведущие передачи «Вечерний Ургант» высмеяли фейковую новость о врио главы Дагестана. Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев сообщили телезрителям, что первым делом новый руководитель приказал переименовать кафе. И отлично обыграли тему.

— Понятно, что в Дагестане, как и в любом регионе Российской Федерации много наболевших, острых социальных тем, вопросов. И приятно, что новый глава региона сразу занялся главной темой — это латинские названия кафе и ресторанов, — весело вещал Иван Ургант в эфире своей передачи от 27 октября.

Редаторы передачи допустила серьезную ошибку. На самом деле заявление и видео с Меликовым были сняты еще в 2015 году, в его бытность полпредом президента РФ в СКФО. Тогда Сергей Алимович давал рекомендацию использовать родной язык при выборе названия общественных мест. Мол, так патриотичнее.

Однако в той ситуации совет был вполне к месту — речь шла о праздновании 2000-летия города Дербент. Тогда в Дагестане с Меликовым согласились, рекомендации приняли к сведению и выполнили.

Фейковая новость о первом поручении Меликова распространилась в соцсетях, откуда, вероятнее всего, и попала в эфир «Вечернего Урганта». Потребуют ли в администрации республики опровержения заявлений — неизвестно.