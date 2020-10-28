В Дагестане задержали мужчину за участие в делах террористов

В Дагестане открыли уголовное дело против 35-летнего жителя Дербентского района. Его подозревают в участии в деятельности террористической организации, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

В 2018 году мужчина организовал сбор для международной террористической организации ИГ*. Ему удалось собрать не менее 345 тысяч рублей. Деньги он поставил участнику незаконного вооруженного формирования.

- Ранее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Теперь ему вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), - сказано в сообщении ведомства.

По последней статье житель Дагестана может получить до 20 лет тюрьмы.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация