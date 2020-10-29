Напомним, что право на досрочный выход на пенсию, согласно новой пенсионной реформе, имеют категории граждан, работающих во вредных (или опасных) условиях труда, врачи, педагоги и артисты Фото: Анастасия Осипова

Почти 300 ставропольцев с большим трудовым стажем вышли на пенсию досрочно. Таким правом воспользовались 100 мужчин и 166 женщин, живущих в крае.

Это стало возможным благодаря законодательной норме, вступившей в силу в рамках новой пенсионной реформы.

Она позволяет женщинам со стажем не менее 37 лет и мужчинам со стажем не менее 42 лет выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

При этом пенсия им назначается в соответствии с теми правами, которые они заработали в течение трудовой жизни.

У «досрочников», как и у всех остальных российских пенсионеров, она ежегодно индексируется при прекращении трудовой деятельности, или производится ее перерасчет продолжающим работать гражданам.

Напомним, что право на досрочный выход на пенсию, согласно новой пенсионной реформе, имеют категории граждан, работающих во вредных (или опасных) условиях труда, врачи, педагоги и артисты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье режим самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей продлили до 29 октября. Это постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

Документ опубликовали 9 октября. Так, ставропольцы старше 65 лет не должны покидать дом без острой необходимости, чтобы избежать заражения коронавирусом. Режим самоизоляции должны также соблюдать люди с тяжелыми хроническими болезнями легких, сердца и почек.