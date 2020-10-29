На Ставрополье предприниматель скрыл от налоговой более 3 млн рублей

В Ипатовском городском округе против индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, с ноября 2018 по июнь 2019 года мужчина уклонился от уплаты налогов, предоставляя в налоговый орган заведомо ложные сведения о сумме полученных доходов.

Общая сумма задолженности у индивидуального предпринимателя по налогам составила более 3 миллионов рублей.

Следователь изъял бухгалтерскую документацию, необходимую для проведения судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.