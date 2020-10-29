В 2021 году во Владикавказе откроют Дом-музей Евгения Вахтангова

Делегация столичного театра на встрече с руководством Северной Осетии. Фото пресс-службы главы РСО - А.

Владикавказ - родина знаменитого театрального режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова, влияние которого на театральное искусство, кино, актерскую и режиссерскую школу XX - XXI веков имеет мировое значение.

В 2021 году в севреоосетинской столице откроется мемориально-культурный центр «Дом-музей Евгения Вахтангова». Событие будет приурочено к празднованию 100-летия Государственного академического театра имени Е. Вахтангова (Москва) и 150-летию Русского академического театра имени Е. Вахтангова (Владикавказ). Для детального обсуждения перспектив реализации проекта, важного для культурной жизни республики и всей России, в Северную Осетию с официальным визитом прибыла делегация столичного театра.

С гостями встретился глава РСО - Алания Вячеслав Битаров. Творческую группу возглавил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный работник культуры РФ Кирилл Крок. В составе делегации - именитые театральные деятели, среди которых народная артистка РФ Людмила Максакова, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, работники Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Максим Обрезков, Александр Гудков, Антон Прохоров, Екатерина Симонова, Дария Хаустова.

- Руководство Северной Осетии полностью поддерживает инициативу создания во Владикавказе - родине Евгения Багратионовича Вахтангова - Дома-музея его имени. Уверен, что это даст толчок развитию культурной жизни в республике, повысит ее туристическую привлекательность. Реализация мероприятия позволит отреставрировать здание, являющееся объектом культурного наследия в исторической части столицы Северной Осетии. Спасибо руководству Минкультуры России и Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова за работу, проделанную по созданию мемориально-культурного центра и музея. Слова благодарности также выражаю председателю правления банка «Открытие» Михаилу Задорнову, компании МТС «Тикет-ленд» и владикавказскому предпринимателю Казбеку Ализову за поддержку. Надеюсь, что совместными усилиями мы осуществим этот важный для республики проект, - сказал Вячеслав Битаров.

Кирилл Крок поблагодарил руководство республики за неослабное внимание и всестороннюю поддержку.

- Несмотря на трудности, связанные, в том числе, с пандемией новой коронавирусной инфекции, мы, при вашем содействии, двигаемся согласно «дорожной карте» реализации данного мероприятия. В настоящий момент жильцы дома находятся в стадии переселения, в ноябре этого года здание будет обследовано проектировщиками, после чего подготовят архитектурный проект. На первом этаже планируется небольшой театральный зал, на втором - жилые апартаменты семьи Вахтанговых, где будет воссоздана историческая обстановка того времени. Очень надеемся на дальнейшую административную поддержку с вашей стороны, - подчеркнул директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

В Северной Осетии глубоко чтят память своего выдающегося соотечественника. Во Владикавказе открыт первый в мире памятник Евгению Вахтангову. Его имя носит старейший на Юге России - Русский драматический театр.