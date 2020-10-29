Невинномысску и Пятигорску присвоили почетные звания

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

Невинномысску присвоили звание «Город воинской доблести», а Пятигорску- «Город военно-исторического значения».

Такое решение принято в соответствии с краевым законом «О почетных званиях населенных пунктов».

Парламентарии приняли во внимание факты военной истории, которые свидетельствуют о беспримерном мужестве и героизме бойцов Советской Армии и местного населения.

На территории Пятигорска было развернуто 17 эвакогоспиталей на 6 тысяч коек. Он стал одним из самых крупных госпитальных баз страны.

В присвоении курорту почетного звания «Город военно-исторического наследия» также сыграла роль история основания поселения, служившего укреплением на Азово-Моздокской оборонительной линии.

Для Невинномысска ключевую роль сыграла дата 5 августа 1942 года. Сдерживание противника позволило выиграть время для отправки железнодорожных эшелонов с детьми, ранеными и военным грузом, стоявшими на станции.

Большая часть бойцов пала в сражении и была захоронена в братских могилах в Невинномысске. Об этом сообщает пресс-служба Думы Ставрополья.