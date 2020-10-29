В последнем районе Ставрополья без смертей от COVID скончался пациент

В Красногвардейском районе Ставрополья умер первый пациент с коронавирусом. В течение трех недель территория была единственной без летальных исходов от COVID-19, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.

Всего в Красногвардейском районе выявили 435 больных с коронавирусом. 172 пациента уже выздоровели.

Последним городом без смертей остается Лермонтов. По официальным данным, там один "активный" пациент, которые проходит лечение уже больше 63 дней. Всего известно о шести случаях заражения, из которых пять закончились выздоровлением.

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