Почему проезд в Ставрополе подорожал раньше времени

Жители Ставрополя стали раньше времени платить за проезд в маршрутках 25 рублей. Рост цен обещали только 5 ноября, но уже 29 октября горожане ехали по новому тарифу. Об этом сообщали пользователи интернета.

Впервые о повышении стоимости проезда стало известно из социальных сетей. Мэрия пояснила, что цена выросла на 2 рубля из-за подорожания бензина и запчастей, а также из-за увеличения МРОТ.

У перевозчиков было такое право, но им надо было за месяц предупредить об изменениях администрацию. Некоторые из них сообщили об этом еще в конце сентября. Поэтому маршруты меняют стоимость проезда в разное время. Последние изменения произойдут 5 ноября.