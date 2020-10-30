В Ставрополе появился самодельный баннер благодарности врачам

Фото: 26stav • Stavropol

На улице Серова в Ставрополе горожане заметили ватман с добрыми словами. Местные жители не смогли пройти мимо, сфотографировали плакат и поделились снимком в Instagram.

На белом ватмане написано: «Большое спасибо всем врачам, медсестрам и санитарам больницы! Вы спасли моих родителей. Вы — герои! Низкий вам поклон».

По всей видимости, «добрый баннер» автор создал самостоятельно. Так, на огромном листе бумаги ставрополец написал синей и красной краской слова благодарности всему медперсоналу.

На эту публикацию в соцсети отреагировали и другие горожане:

— Спасибо врачам, учителям, продавцам в продовольственных магазинах. Им сейчас тоже очень непросто, и они тоже в риске. Здоровья им, их семьям. Как приятно видеть такие плакаты, а не фото разбитых остановок в городе. Мы просто разучились быть благодарными;

— Вот молодцы, кому - то повело. А вот вчера к моей маме скорая ехала с 11:00 утра до 18:00. Подтвердился коронавирус. Маме стало плохо, она опять вызвала скорую вечером, но они до сих пор не приехали. Я вообще в шоке, если честно, — пишет другая жительница Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе врачи спасли тяжелую пациентку с коронавирусом. Недавно в специализированную клиническую инфекционную больницу краевого центра поступила тучная женщина с массой сопутствующих патологий.

Пациентка больше месяца находилась на аппарате ИВЛ. К счастью, местным медикам удалось спасти ее.

Врачи больницы до сих пор получают от пациентки сообщения с благодарностью. В арсенале медиков инфекционки есть все необходимые для лечения лекарственные препараты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 30 октября 2020: число умерших достигло 422

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 30 октября 2020 года (подробнее)