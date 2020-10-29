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В Ставрополе врачи спасли тяжелую пациентку с коронавирусом

Тучная женщина поступила в больницу с массой сопутствующих патологий
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Врачи больницы до сих пор получают от пациентки сообщения с благодарностью. В арсенале медиков инфекционки есть все необходимые для лечения лекарственные препараты

Врачи больницы до сих пор получают от пациентки сообщения с благодарностью. В арсенале медиков инфекционки есть все необходимые для лечения лекарственные препараты

Фото: Архив "КП"

В Ставрополе краевая специализированная клиническая инфекционная больница полностью работает только с больными коронавирусом.

Медики эффективно применяют полученные знания и опыт. Так, главврач Наталья Яценко привела несколько примеров, когда, казалось бы, безнадежного пациента ставили на ноги.

Недавно в больницу поступила тучная женщина с массой сопутствующих патологий. Пациентка больше месяца находилась на аппарате ИВЛ. К счастью, местным медикам удалось спасти ее.

Врачи больницы до сих пор получают от пациентки сообщения с благодарностью. В арсенале медиков инфекционки есть все необходимые для лечения лекарственные препараты.

Они используют в своей работе клинические рекомендации, которые постоянно совершенствуются, так как знания о новой коронавирусной инфекции расширяются. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

По данным надзорного ведомства, инфекционная больница также увеличит количество коек, обеспеченных подачей кислорода.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число тех, кто сумел преодолеть коронавирус на Ставрополье, вновь увеличилось. Так, за прошедшие сутки сняли с медицинского наблюдения 246 человек.

Всего за весь период с заболеванием справились уже 15561 пациент. Общее количество сделанных исследований на COVID-19 составляет с весны уже более 719 тысяч.

Выявляются новые факты заражения, включая те, что протекают без выраженных симптомов. Все заболевшие берутся на медконтроль, им оказывается помощь. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

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