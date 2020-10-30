На Ставрополье увеличили количество коек для лечения COVID-19

На сегодня в стационарах инфекционные койки свободны на 18%, реанимационные – на 39% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 30 октября в больницах Ставрополья оказывают медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями на 3468 инфекционных койках, из которых 1341 оснащена кислородом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Выросло и количество реанимационных коек, обеспеченных аппаратами ИВЛ и другим необходимым оборудованием. Теперь их 318.

Перепрофилирование мест в стационарах продолжается.

Ведутся работы по подведению кислорода к койкам, оборудуются кислородные станции, концентраторы, рампы для обеспечения кислородной поддержки тяжелых и среднетяжелых пациентов.

На сегодня в стационарах инфекционные койки свободны на 18%, реанимационные – на 39%.

К сегодняшнему дню выявлено 21085 больных коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвержден лабораторно еще у 195 человек. В общем числе заразившихся 1494 – дети, в том числе выздоровевшие – 1312. Всего победили коронавирус 15813 человек, выписаны накануне еще 252.

Лаборатории за сутки провели 7365 исследований на Covid-19, за весь период пандемии – 726472. В среднем за последнюю неделю выполняется 6272 теста в день. Охват тестированием составляет 224 человека на 100 тысяч населения.

Находятся под медицинским наблюдением в стационарах и на дому, а также соблюдают самоизоляцию как контактные 11779 человек.

Получают лечение в больницах 1610 пациентов: в тяжелом состоянии – 195, в том числе поддерживаются аппаратами ИВЛ – 34; в состоянии средней степени тяжести – 676; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения 81767 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на улице Серова в Ставрополе горожане заметили ватман с добрыми словами. Местные жители не смогли пройти мимо, сфотографировали плакат и поделились снимком в Instagram.

На белом ватмане написано: «Большое спасибо всем врачам, медсестрам и санитарам больницы! Вы спасли моих родителей. Вы — герои! Низкий вам поклон».

По всей видимости, «добрый баннер» автор создал самостоятельно. Так, на огромном листе бумаги ставрополец написал синей и красной краской слова благодарности всему медперсоналу.