На Ставрополье увеличили количество коек для лечения COVID-19

На сегодня в стационарах инфекционные койки свободны на 18%, реанимационные – на 39%
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
К 30 октября в больницах Ставрополья оказывают медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями на 3468 инфекционных койках, из которых 1341 оснащена кислородом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Выросло и количество реанимационных коек, обеспеченных аппаратами ИВЛ и другим необходимым оборудованием. Теперь их 318.
Перепрофилирование мест в стационарах продолжается.
Ведутся работы по подведению кислорода к койкам, оборудуются кислородные станции, концентраторы, рампы для обеспечения кислородной поддержки тяжелых и среднетяжелых пациентов.
На сегодня в стационарах инфекционные койки свободны на 18%, реанимационные – на 39%.
К сегодняшнему дню выявлено 21085 больных коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвержден лабораторно еще у 195 человек. В общем числе заразившихся 1494 – дети, в том числе выздоровевшие – 1312. Всего победили коронавирус 15813 человек, выписаны накануне еще 252.
Лаборатории за сутки провели 7365 исследований на Covid-19, за весь период пандемии – 726472. В среднем за последнюю неделю выполняется 6272 теста в день. Охват тестированием составляет 224 человека на 100 тысяч населения.
Находятся под медицинским наблюдением в стационарах и на дому, а также соблюдают самоизоляцию как контактные 11779 человек.
Получают лечение в больницах 1610 пациентов: в тяжелом состоянии – 195, в том числе поддерживаются аппаратами ИВЛ – 34; в состоянии средней степени тяжести – 676; остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Сняты с медицинского наблюдения 81767 человек.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на улице Серова в Ставрополе горожане заметили ватман с добрыми словами. Местные жители не смогли пройти мимо, сфотографировали плакат и поделились снимком в Instagram.
На белом ватмане написано: «Большое спасибо всем врачам, медсестрам и санитарам больницы! Вы спасли моих родителей. Вы — герои! Низкий вам поклон».
По всей видимости, «добрый баннер» автор создал самостоятельно. Так, на огромном листе бумаги ставрополец написал синей и красной краской слова благодарности всему медперсоналу.