Названо самое массовое ДТП сентября на Ставрополье

Фото: ГИБДД по СК

Самая массовая авария сентября на Ставрополье произошла в Красногвардейском районе. В ДТП участвовали три машины и семь человек, следует из данных Госавтоинспекции.

13 октября на трассе "Ростов - Ставрополь", в паре километрах от села Преградное, водитель Nissan Almera выезжал с второстепенной дороги и не пропустил "Газель". Машины столкнулись, и их откинуло на грузовик MAN. В аварии пострадали 42-летний водитель «ГАЗели» и 17-летний пассажир, а также четыре человека в "Nissan Almera", из которых двое - дети 3 и 5 лет. Несовершеннолетние на момент ДТП не были в креслах. Все, кто был в легковушке, проходили лечение в больнице. У двух водителей стаж выше 20 лет, у еще одного - 18 лет.

Описание ДТП. Фото: stat.gibdd

Всего на Ставрополье зарегистрировали 271 аварию с жертвами. Пострадали 348 участников движения, погибли 34 человека.

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела ГИБДД по Ставрополю Сергей Бубырь рассказал радио "Комсомольская правда", как водителю или пешеходу не попасть в ДТП осенью.

- На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину. Не ждите первого снега.

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