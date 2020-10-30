На КМВ проверили, как пассажиры соблюдают масочный режим в общественном транспорте

Фото: пресс-служба Минераловодского городского округа

В Минераловодском городском округе проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте.

Местом проведения стали две основные точки пассажиропотока города – район железнодорожного вокзала и остановки вблизи центрального рынка на проспекте Карла Маркса.

Во время рейда выявили, что часть жителей соблюдает правила безопасности в условиях эпидемии коронавируса, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Тем же, кто пренебрегает этим требованием, проверяющие выдали маски, напомнив, что на данный момент ношение СИЗов является обязательным для всех.

Всего во время проверки горожанам раздали более 500 масок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье студентов высших учебных заведений и средних учебных заведений отправили на две недели на дистанционное обучение.

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