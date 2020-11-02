На Ставрополье 24 лаборатории делают ПЦР-исследования на коронавирус. Одной из первых к этой работе приступила лаборатория краевого клинического многопрофильного центра в Ставрополе (ранее – поликлиника № 4).

С 19 марта там выполнили более 30 тысяч тестов. В сутки проводят больше 200 исследований. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Специалисты выполняют все манипуляции в защитных костюмах, так как это работа с высокопатогенными флорами. Лаборатория оборудована обеззараживателями. Передача материалов и записей происходит через специальное окно, оснащенное бактерицидным излучателем.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Обсуждена ситуация в сфере здравоохранения региона.

По информации краевого Минздрава, до конца этого месяца на Ставрополье развернут еще 485 дополнительных инфекционных коек для пациентов с COVID-19.

Дополнительный коечный резерв будет создан на базе лечебных учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. В общей сложности емкость специализированного коечного фонда для пациентов данного профиля увеличится до 4 тысяч мест.