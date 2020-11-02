Минздрав Ставрополья рассказал о наличии коечного фонда для больных COVID-19

О том, хватает ли больничных коек таким пациентам, на брифинге в региональном правительстве рассказала заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главный вопрос, волнующий сегодня жителей региона, - это готовность коечного фонда больниц к оказанию медпомощи больным с новой коронавирусной инфекцией.

О том, хватает ли больничных коек таким пациентам, на брифинге в региональном правительстве рассказала заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

- На Ставрополье развернуто 3468 коек. Из них на сегодняшний день 23% свободно. С учетом возможной потребности мы еще часть коек дополнительно перепрофилируем. Совокупный коечный фонд составит порядка 4000 коек. Мы считаем, что этого достаточно для оказания необходимой медицинской помощи всем, кто нуждается в госпитализации, - подчеркнула Ольга Дроздецкая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 24 лаборатории делают ПЦР-исследования на коронавирус.

Одной из первых к этой работе приступила лаборатория краевого клинического многопрофильного центра в Ставрополе (ранее – поликлиника № 4).

С 19 марта там выполнили более 30 тысяч тестов. В сутки проводят больше 200 исследований. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Специалисты выполняют все манипуляции в защитных костюмах, так как это работа с высокопатогенными флорами. Лаборатория оборудована обеззараживателями.

Передача материалов и записей происходит через специальное окно, оснащенное бактерицидным излучателем.