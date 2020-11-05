На Ставрополье сельскую больницу отремонтировали за 29 млн рублей

Для селян и медперсонала участковой больницы села Казьминского на Ставрополье это стало возможным благодаря краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения».

На реконструкцию учреждения, не видевшего капремонта более 60 лет, из бюджета региона выделили почти 29 млн рублей, в том числе более 3 млн на новое оборудование.

Отремонтировали фасад, заменили кровлю, окна, двери, инженерные коммуникации, обустроили пандусы для инвалидов и маломобильных групп населения. Отдельно выделен пункт скорой медицинской помощи с новым автомобилем.

На сегодняшний день учреждение принимает пациентов в современных и комфортных условиях в штатном режиме.

Участковая больница в Казьминском обслуживает более 8,5 тысяч человек. Каждую смену ее посещает около 100 жителей села. Имеется стационар на 20 мест, в том числе 10 круглосуточные.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что трехэтажное образовательное учреждение появится в селе Краснокумском Георгиевского городского округа в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие образования».

Здание школы разделят на отдельные блоки, где разместятся кабинеты и просторные холлы, столовая на 275 мест, актовый и тренажерный залы, справочно-информационный центр, зона с кабинами для индивидуальных занятий.