На Ставрополье в выходные ожидаются сильный ветер и небольшой дождь

В ночь с 7 на 8 ноября столбики термометров опустятся до нуля. Тем не менее 8 ноября воздух на Ставрополье прогреется до 11-16 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 6 по 7 ноября на Ставрополье температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. Местами в крае пройдет небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра, днем 7 ноября воздух прогреется до 8-13 градусов. К обеду дожди прекратятся. Но поднимется северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-18 м/с.

В ночь с 7 на 8 ноября столбики термометров опустятся до нуля. Тем не менее 8 ноября воздух на Ставрополье прогреется до 11-16 градусов. Осадков в воскресенье, 8 ноября не ожидается. Ветер тоже стихнет. В краевой столице 7 и 8 ноября осадков не прогнозируется.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье установились неблагоприятные погодные условия.

В ночные и утренние часы наблюдается туман. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ставропольских водителей предупредили об аварийности на дорогах из-за сильного тумана. Так, за последние сутки в крае по этой причине произошло несколько ДТП.